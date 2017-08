Anuntul primariei despre conducerea noului Rapid! Cine va fi antrenorul echipei

Primaria a stabilit organigrama noului club Rapid care a obtinut dreptul de utilizare a marcii, culorilor si siglei fostului club.

Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, a anuntat ca presedintele echipei FC Rapid va fi Daniel Niculea, directorul tehnic Daniel Pancu, iar antrenorul Marius Maldarasanu. La carma echipei se va afla si un fost jucator rapidist, Ovidiu Burca. Primarul a adaugat ca echipa de conducere va fi prezentata oficial in cadrul unei conferinte de presa de pe 21 august la sediul Primariei Sectorului 1.

"Asa cum am promis, din noua echipa de conducere a clubului de fotbal fac parte numai rapidisti. Daniel Niculae va fi presedintele clubului, Daniel Pancu, director tehnic, Marius Maldarasanu, antrenor, iar Ovidiu Burca, director general sau manager, nu mai retin exact functia. Ii vom prezenta pe toti oficial in cadrul unei conferinte de presa care va avea loc la Primarie on 21 august", a declarat Tudorache pentru AGERPRES.

Edilul a ales sa infiinteze o societate sportiva noua care sa foloseasca marca, sigla si culorile FC Rapid, cu toate ca avea oportunitatea de a se asocia cu cluburile AFC Rapid si Miscarea CFR care doreau sa fie continuitoarele FC Rapid.

"Am discutat cu AFC si Miscarea, dar nu ne-am inteles. Pretentiile erau mari si nu avea rost. Am infiintat o noua entitate sportiva care va folosi marcile si sigla FC Rapid. Am semnat si contractul de inchiriere a marcilor cu societatea in insolventa, acesta este valabil pana la licitatia care va avea loc in toamna. Atunci vom cumpara marcile si palmaresul si totul va fi in regula", a comentat Tudorache.

Noua echipa FC Rapid va juca in Liga a IV-a, la fel ca CSA Steaua.