FA-BU-LOS! Un stadion din Romania se UMPLE la pauza pentru ca spectatorii nu vor sa plateasca bilet. Ce decizie a luat clubul

Oficialii echipei s-au suparat pe suporterii de repriza a doua si au decis sa ia masuri. :)

Bucurati-va de fotbal! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Conducerea Forestei Suceava a anuntat ca fanii care vin pe Areni in repriza a doua a meciurilor vor trebui sa plateasca bilet. Numarul specatorilor de pe stadion obisnuia sa se ridice spectaculos in partile secunde ale jocurilor din Liga 2.

"Cine vine in pauza meciului nu va putea intra fara bilet. Am observat ca foarte multa lume apare la meci in repriza a doua si nu mi se pare normal. Sunt sigur ca multi vor fi suparati dupa aceasta veste, dar mi se pare normala. Daca tot vrei sa vezi meciul, e bine sa vii de la inceput. Daca vii la pauza, platesti biletul", a anuntat Danut Perja, director sportiv la Suceava.

Fostul jucator al Rapidului le-a dat si o veste buna suporterilor. De acum incolo vor putea sa castige tricouri de-ale Forestei la tombolele organizate chiar in pauzele meciurilor, anunta Gazeta SV. :)

Foresta joaca primul meci oficial din 2017 sambata, de la 11, cu ASU Poli Timisoara. Un tichet de acces va costa 10 lei.