Wenger a facut anuntul despre Alexis si Ozil. Ce se intampla cu vedetele lui Arsenal

Arsene Wenger este convins ca cele 2 vedete ale lui Arsenal vor ramane in continuare la echipa.

Wenger a declarat pentru BBC cu privire la situatia celor doi: "Da, sigur! Atata timp cat ei dau tot cel mai bun pentru club, vor ramane. In mintea mea, ei vor sta cel putin pana la finalul sezonului. Ei trebuie sa decida ce este mai bine pentru ei."



Contractele lui Alexis Sanchez si Mesut Ozil expira la finalul sezonului. Atacantul chilian a venit in vara lui 2014 de la Barcelona si a marcat 56 de goluri in 113 meciuri, in timp ce Mesut Ozil a venit pe Emirates in anul 2013, de la Real Madrid, si a reusit 45 de pase de gol.

De asemenea, Wenger a confirmat si pastrarea lui Jack Wilshere la formatia sa. Mijlocasul in varsta de 25 de ani a debutat la prima echipa in anul 2008 si anul trecut a fost imprumutat la Bournemouth.

"Ma lupt pentru ca el ca sa ramana, deoarece este un jucator de calitate foarte mare." a spus Wenger pentru BBC