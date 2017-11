"Visul meu este sa-mi inchei cariera la Barcelona!" Ce recorduri mai poate stabili Messi pana in 2021

Dupa ce a semnat prelungirea contractului, starul argetinian poate dobori alte recorduri in tricoul Barcelonei.

Lionel Messi a semnat o noua intelgere cu Barcelona pana in 2021, avand o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro.

"Visul meu este sa-mi inchei cariera aici. Intotdeauna am vrut sa continui la Barcelona. Vreau sa ajut echipa sa castige cat mai multe trofee", a spus Messi.



Argentinianul a debutat cand avea 17 ani pentru catalani si se anunta inca de atunci drept un viitor star al fotbalului mondial.

In 2021, Messi se va afla la al 17-lea sau sezon pentru FC Barcelona.

Atacantul de 30 de ani a stabilit super recorduri in tricoul Barcelonei, iar evolutiile sale au crescut de la an la an.





Cele mai importante recorduri ale lui Messi

1. Messi este golgheterul "all-time" al campionatului spaniol cu 361 de goluri marcate, cu 75 mai multe decat Cristiano Ronaldo.

2. Argentinianul este golgheterul all-time al Barcelonei cu 523 de goluri in toate competitiile.

3. Messi a fost singurul jucator care a marcat 5 goluri intr-un singur meci de Liga Campionilor, la un 7-1 cu Bayer Leverkusen (2012).

4. Atacantul a marcat mai multe goluri decat orice alt jucator in istoria El Clasico (24 de goluri in toate competitiile)

5. El si-a facut aparitia in 602 de partide pentru Barcelona in toate competitiile, mai multe decat orice alt jucator strain din campionatul Spaniei

6. Messi a marcat cele mai multe goluri pentru acelasi club din istoria Ligii Campionilor ( 97 de goluri).

7. Messi a marcat 50 de goluri in LaLiga, in sezonul 2011-2012, performanta unica

8. Atacantul a castigat Balonul de Aur de 5 ori, mai multe decat orice alt jucator. Ronaldo a reusit sa castige de 4 ori acest trofeu.