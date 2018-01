VIDEO | Bogdan Stancu a marcat pentru Bursa, dar echipa sa a pierdut! Bursa nu a mai castigat de 5 etape in Turcia

Bogdan Stancu a marcat din nou pentru Bursaspor.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Atacantul roman a deschis scorul in minutul 13 pentru oaspeti in meciul cu Alanyaspor, dar nu a fost cu noroc pentru echipa sa. Karaca a egalat pentru Alanyaspor in primul minut de prelungiri al primei reprize, iar Fernandes (min.59) si Akbaba (min.62) au marcat in repriza a doua pentru victoria gazdelor.

Bogdan Stancu a fost inlocuit in minutul 82, in timp ce Gicu Grozav a fost schimbat dupa o ora de joc.

Bursaspor nu a mai castigat in ultimele cinci meciuri de campionat si se afla pe locul 9 in Turcia. Alanyaspor este pe pozitia a 12-a, cu 21 de puncte.