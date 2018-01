Unul dintre cei mai cunoscuti jurnalisti de fotbal, la un pas de tragedie in noaptea de Revelion: "Nu credeam ca voi prinde 2018!"

Richard Keys, fost prezentator la SkySports, a postat pe contul sau de Twitter o fotografie de pe patul de spital si le-a multumit medicilor care i-au salvat viata in noaptea de Revelion.



"Nu a fost un an prea bun, in cea mai mare parte din vina mea, dar nu e cazul acum. Multumesc celor care mi-au salvat viata si mi-au permis sa vad 2018. Sa fiti fericiti si sanatosi de Anul Nou", a fost mesajul emotionant postat de Keys pe Twitter.

Jurnalistul in varsta de 60 de ani nu a precizat si motivul pentru care a ajuns pe patul de spital.



Emotional now & I’ll regret this tomorrow. Not a great year, mostly my fault - but this wasn’t. Thank you to everybody @RBandH for saving my life & letting me see 2018. Let’s all have a happy & healthy New Year ???????????? pic.twitter.com/e5gmtGh9Vs