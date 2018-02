ULTIMA ORA | Anuntul anului in sport! Bolt a semnat cu un club de fotbal: "Am semnat cu o echipa!"

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Sprinterul jamaican care s-a retras din activitate in vara trecuta a anuntat pe contul sau de Twitter ca a semnat un contract cu o echipa de fotbal.



"Am semnat cu o echipa de fotbal. Aflati care numele echipei marti, la 8 dimineata", a fost mesajul surprinzator al lui Bolt.



Bolt si-a manifestat admiratia pentru Manchester United si a declarat ca si-ar dori sa joace pe "Old Trafford". De asemenea, Bolt s-a antrenat in urma cu cateva luni si cu lotul Borussiei Dortmund.