Transfer INCREDIBIL la ultima echipa din Romania! Au adus un jucator de la PSV. Ce spune jucatorul

Juventus Bucuresti a reusit unul dintre cele mai surprinzatoare transferuri ale iernii in Liga 1!

Turcul Gokhan Kardes, 20 de ani, a fost imprumutat de la PSV Eindhoven. Fost international U19, Kardes e un produs al lui PSV si a fost considerat la un moment dat printre marile sperante ale clubului.

Kardes spune ca a venit in Romania pentru "a juca fotbal alaturi de barbati", si nu in echipa de tineret, cum se intampla in Olanda. Vrea sa-i impresioneze pe fostii sai sefi si sa revina la Eindhoven.



"PSV e casa mea. Am jucat la clubul asta de la 6 ani, cunosc pe toata lumea. M-am uitat la viitorul meu, nu arata deloc bine. Nu as fi primit nicio sansa la prima echipa, sunt constient de asta. A fost o decizie grea sa plec, dar am luat-o si nu o regret. Cand am ajuns la Bucuresti mi-am zis ca nu cunosc pe nimeni, nu stiu limba, oare am facut bine? E tara potrivita? Acum ma simt ca acasa. Toata lumea e draguta cu mine si lucrurile sunt aranjate. M-am mutat intr-un apartament, dupa ce am locuit intr-un hotel timp de o saptamana", a spus Kardes pentru site-ul voetbalzone.nl.

Pustiul isi explica optiunea pentru Juventus: "Antrenorul lui Juventus m-a vrut. Eu am vrut sa prind minute si sa joc alaturi de barbati. Cred ca pot sa cresc. Fotbalul e mai fizic decat la PSV, la PSV se joaca mai mult fotbal. Asta e principala diferenta. N-a contat pentru mine ca Juventus e pe ultimul loc. Vreau sa joc alaturi de barbati, asta ma motiveaza. Faptul ca e pe ultimul loc ma va ajuta sa joc mai mult. Vreau sa lupt ca sa ajut la mentinerea echipei in prima liga!"

Kardes a fost doar pe banca in meciul cu Viitorul, din weekend, insa ar putea debuta la Juventus maine, in jocul de la Medias cu Gaz Metan.