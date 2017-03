Teroare in avionul unei echipe cunoscute din America de Sud: jucatorii s-au temut de un accident aviatic

Jucatorii echipei argentiniene Racing Club au trecut prin momente de panica la intoarcerea de la Belgrano, dupa meciul pierdut cu 0-2. O usa a avionului s-a deschis in zbor.

"Stop! Aterizeaza! Stop!", au fost urletele jucatorilor lui Racing Club in avionul care ii ducea acasa, dupa deplasarea la Belgrano. Presa argentiniana scrie ca fotbalistii au trecut prin momente de panica, dupa ce o usa a avionului s-a deschis in zbor, la cateva mii de metri altitudine.

Din fericire, totul s-a soldat cu o sperietura zdravana, avionul fiind la cativa metri deasupra pamantului, abia desprins dupa decolare. Usa a putut fi inchisa, iar avionul a ajuns cu siguranta la destinatie. Daca aeronava se afla la mare altitudine, ar fi existat pericolul depresurizarii.

La aterizare, fotbalistii au spus ca s-au temut de un accident aviatic, avand in minte evenimentul tragic petrecut in urma cu doar cateva luni, in care aproape tot lotul lui Chapecoense si-a pierdut viata.