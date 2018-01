Sumudica pregateste LOVITURA IERNII: "Am vorbit cu el, am avut un feeling placut!" Jucatorul nationalei pe care il vrea in Turcia

Marius Sumudica l-a luat De Amorim de la Steaua si il poate aduce si pe Gicu Grozav. Antrenorul lui Kayseri mai pregateste insa o lovitura pe piata transferurilor.

Claudiu Keseru a declarat ca a discutat cu antrenorul roman despre o eventuala mutare la Kayseri, dar deocamdata nu a dat raspuns ferm. Keseru asteapta sa isi lamureasca situatia de la Ludogorets inainte de a discuta despre un transfer.

"Am vorbit cu Sumudica, inainte de Anul Nou. Am avut un feeling placut. Am vazut si declaraţtia lui. Mi-a făcut placere. Situatia este putin complicata. Nu stiu exact care e situaţia mea la club. Astept sa am o discutie in detaliu. Nu imi plac situatiile in care ramai in ultimele luni de contract. Pana la finalul lui ianuarie voi lua decizia.

Cu siguranta Kayseri este o optiune. Telefonul pe care l-am primit a contat enorm. Imi place sa vorbesc cu antrenorul pentru a vedea ce gandeste la adresa mea. Nu imi place sa plec la o echipa fara a discuta cu antrenorul", a declarat Marius Sumudica la DigiSport.