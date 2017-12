Recordul lui Pogba poate fi doborat! Mourinho se pregateste sa faca un transfer URIAS tot din Italia

Jose Mourinho vrea sa-l transferere pe cel mai promitator mijlocas de la Lazio.

Potrivit Mirror, managerul lusitan este gata sa-l transfere pe Sergej Milinkovic Savic. Acesta va oferi 130 de milioane de euro si poate deveni cel mai scump jucator tranferat din istoria Premier League.

In prezent, Paul Pogba detine aceasta pozitie, mijlocasul francez fiind transferat in vara lui 2016 pe suma de 105 milioane de euro.

Internationalul sarb in varsta de 22 de ani a devenit om de baza pentru Lazio. Acesta a bifat 13 meciuri in Seria A si a incris de 3 ori. De asemenea, in Europa League a strans 4 meciuri si a reusit sa puncteze de 2 ori.

Milinkovic Savic a venit in anul 2015 de la Genk pe suma de 18 milioane de euro. Potrivit transfermarkt, cota lui de piata este de 30 de milioane de euro.