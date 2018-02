Razvan Lucescu poate da lovitura carierei! "Il Luce" a facut anuntul: "Va ajunge in Serie A!"

Razvan Lucescu traverseaza una dintre cele mai bune perioade ale carierei.

Antrenorul roman este lider in Grecia, cu PAOK Salonic, cu 46 de puncte. Lucescu jr ar putea face pasul catre un campionat mult mai puternic in vara.

Tehnicianul in varsta de 48 de ani a fost in negocieri cu Crotone anul trecut, iar Mircea Lucescu este convins ca fiul sau va ajunge in Serie A in curand.



"Razvan este primul in clasament, se descurca foarte bine. Putea merge la Crotone si cred ca intr-o zi va ajunge in Serie A", a declarat Mircea Lucescu pentru Tuttomercatoweb.

Cu exceptia lui PAOK, Razvan Lucescu a mai antrenat doua echipe in afara Romaniei: El Jaish din Qatar si Xanthi, tot in Grecia.