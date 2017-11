Veste uriasa pentru catalani: perla de 100 de milioane a Barcelonei se pregateste pentru revenirea pe gazon

Veste buna pentru Ousmane Dembele. Francezul continua sa avanseze in recuperarea sa si spera ca se va intoarce cat mai curand pe gazon.

Acesta a publicat o poza pe contul sau de Instagram incaltat cu ghetele de joc, transmitand ca recuperarea sa decurge conform planului.

Francezul in varsta de 20 de ani s-a accidentat in meciul cu Getafe de la jumatatea lunii septembrie si se estima ca va sta pe bara 4 luni, pana in 2018.

Aceasta veste vine intr-un moment foarte important pentru formatia lui Enesto Valverede. Acestia sunt pe primul in La Liga, la 4 puncte de locul 2, ocupat de revelatia Valencia.

Dembele a fost cumparat in vara de la Borussia Dortmund in schimbul sumei de 105 milioane de euro. Barca ar mai putea plati inca 40 de milioane in bonusuri.