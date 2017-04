NU SE POATEEE! Asta e ratarea secolului: singur, aproape de pe linia portii! Cum a sutat :) VIDEO

Un meci din prima liga scotiana a oferit o faza rara in fotbal.

Miles Storey, atacantul lui Aberdeen, este un concurent serios pentru "ratarea secolului", dupa o faza jenanta in meciul dintre Aberdeen si Inverness, disputat marti seara.

Storey a primit o pasa ideala in fata portii, dar si-a dat cu stangul in dreptul aproape de pe linia portii.

Meciul s-a incheiat cu victoria lui Aberdeen, 1-0, iar unicul gol al meciului a fost de fapt un autogol al lui Gary Warren, fundasul lui Inverness. VIDEO

.@AberdeenFC Hard luck Storey! Watch Miles Storey's goal-line miss in last night's victory over @ICTFC pic.twitter.com/Y3OoEdkeQo