Nu l-au uitat! Ce au scris belgienii dupa debutul lui Stanciu la Sparta Praga: "Si-a aratat imediat talentul!"

Nicolae Stanciu a debutat joi la Sparta Praga intr-o partida amicala. Romanul a fost introdus in repriza a doua, a primit banderola de capitan si a reusit sa faca o impresie buna.

Stanciu a sutat in bara la doar cateva minute dupa ce a fost trimis in teren, iar apoi a oferit doua pase de gol in victoria cu 3-0 a echipei sale.

Belgienii nu l-au uitat pe roman. Jurnalistii de la voetbal24.be au scris despre debutul lui Stanciu la Sparta Praga si l-au laudat pe fostul jucator al lui Anderlecht.



"Stanciu a renuntat la Anderlecht pentru a merge la Sparta Praga in aceasta iarna. Ieri, si-a demonstrat talentul intr-un meci amical. A incercat sa marcheze rapid, dar sutul sau a lovit bara. Romanul a rezolvat meciul pentru noul sau club dupa ce a oferit doua pase de gol in victoria cu 3-0", au scris belgienii.

Stanciu este cel mai scump transfer din istoria campionatului ceh.