Nu e Hazard, Aguero sau Pogba. Cine va deveni cel mai bine platit jucator din Premier League. Surpriza URIASA

Lider surpriza pe lista milionarilor din Premier League!

Raheem Sterling va deveni cel mai bine platit jucator din Premier League.

Raheem Sterling este unul dintre cei mai in forma jucatori ai acestui sezon. Jucatorul in varsta de 22 de ani a fost poreclit "Salvatorul" dupa ce a adus victoria echipei sale in finalul partidelor cu Feyenoord si Huddersfield.

Drept rasplata, acesta va primi un nou contract potrivit celor de la The Sun. Englezul va avea un salariu de 340.000 de euro pe saptamana si va deveni cel mai bine platit jucator din Premier League.

In prezent, Paul Pogba detine aceasta pozitie incasand saptamanal 330 000 de euro, urmat de Kun Aguero cu 240 000 de euro si Eden Hazard cu 220 000 de euro.

Raheem Sterling, venit de la Liverpool in anul 2015, a marcat 13 goluri si a oferit 4 pase decisive in toate competitiile acestui sezon, 4 dintre cele 13 fiind dupa minutul 84.