NEBUNIE dupa victoria Camerunului in finala Cupei Africii! Cum au sarbatorit campionii Africii

Un atacant refuzat de Steaua in urma cu 4 ani a inscris un gol fabulos aseara in finala Cupei Africii. Cu doi fotbalisti care au jucat in Liga 1, Camerun a cucerit al cinci-lea trofeu.

Aboubakar a devenit erou national in Camerun dupa ce a inscris golul decisiv in minutul 88. Pe Aboubakar l-a refuzat Steaua. Acum joaca la Besiktas. Eto'o s-a bucurat in tribuna pentru succesul Camerunului, care a invins Egiptul cu 2-1.



Selectionerul Egiptului, argentinianul Cuper, a mai pierdut cinci finale - doua in Champions League, una in Cupa Cupelor si tot cate una in Cupa Spaniei si in Cupa Greciei.



Fanii din Camerun au iesit in strada cu tigai si capace de tomberoane. Asa au ales sa sarbatoreasca. :)