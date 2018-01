Hagi a primit o oferta oficiala in aceasta iarna! "Regele" a refuzat acum, dar ar putea accepta din vara: super-echipa cu care a negociat

Gica Hagi a primit o oferta concreta in aceasta iarna din partea unei echipe importante a Europei.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Jurnalistii turci scriu ca Galatasaray l-a ofertat pe Gica Hagi in aceasta iarna. Fatih Terim, noul manager tehnic al Galatei, i-a propus lui Hagi postul de antrenor principal. Potrivit posta.com.tr, antrenorul Viitorului a refuzat oferta, insa a lasat o portita deschisa. Ar putea veni din vara dupa ce incheie sezonul cu Viitorul.



Gica Hagi a jucat la Galatasaray in perioada 1996-2001 si a antrenat echipa turca in doua mandate: 2004-2005 si 2010-2011. Ca jucator a castigat 10 trofee cu Galata, iar din postura de antrenor le-a adus turcilor Cupa Turciei in 2005.