FABULOSUL Ricardinho, meci magic in sferturile EURO! A marcat din propriul careu, Portugalia a batut cu 8-1

Portugalia s-a calificat in semifinalele Europeanului de futsal din Slovenia dupa ce a distrus Azerbaijanul cu 8-1!

Ricardinho a fost in forma maxima. A marcat de 4 ori si a ajuns la 21 de goluri in total la turneele finale, record absolut in futsal! Ultima reusita din meciul contra azerilor a fost cu totul speciala. Ricardinho a trimis un lob superb din propriul careu, peste toti adversarii.



Portugalia se pregateste acum de semifinale, unde va intalni Rusia, joi seara, in direct la PRO X.