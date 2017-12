"Daca ne aparam asa, PSG ne va distruge." ALERTA la Bayern inaintea derby-ului cu PSG pentru castigarea grupei  

Jerome Boateng este foarte ingrijorat de situatia din apararea echipei sale.



Chiar daca au castigat sambata, partida cu Hannover, scor 3-1, fundasul central al bavarezilor nu este multumit de cum a evoluat apararea.

Potrivit Bild acesta a declarat : "Noi nu ne-am aparat foarte bine dupa ce am pierdut posesia si le-am dat celor de la Hannover foarte mult spatiu, mai ales in prima repriza. In a doua repriza, am fost mai bine organizati, dar daca vom juca asa impotriva celor de la Paris, acestia ne vor distruge."

Bayern Munchen trebuie sa castige cu scorul de 4-0 pentru a termina pe primul loc in grupa lor.

Echipa lui Unai Emery a suferit prima infrangere din acest campionat. Au pierdut sambata la Strasbourg, scor 2-1.