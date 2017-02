BREAKING NEWS | Schimbare revolutionara in fotbal! Cartonasul galben s-ar putea schimba intr-o luna

Fotbalul se poate pregati de o schimbare radicala in scurt timp.

Ifab, organismul de reglementare din fotbal, vrea sa schimbe regula cartonasului galben incepand cu luna viitoare, anunta BBC.



Potrivit modificarilor dorite, cartonasul galben va fi insotit de o eliminare temporara chiar in timpul meciului.



Pana in prezent, aceasta regula a fost folosita in ligile de tineret si de amatori.



BBC sustine ca, daca vor fi multumiti de efectele acestei noi reguli, aceasta ar putea fi impusa in fotbalul de ligi superioare in urmatorii doi sau trei ani.