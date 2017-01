Stadionul BLESTEMAT pentru Barcelona! Messi revine pe terenul pe care n-a mai castigat de 10 ani

Barcelona va juca in aceasta seara mansa tur din sferturile Cupei Regelui

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Anul acesta se implinesc 10 ani de cand Barcelona nu a mai castigat pe Anoeta, stadionul celor de la Real Sociedad. Ultima data s-a intamplat pe 05.05.2007, Catalanii impunandu-se cu 2-0, golurile fiind marcate de Andres Iniesta si Samuel Eto'o.

Din cei 13 jucatori care au evoluat pentru Barcelona in acel meci, doar 2 se mai regasesc si astazi in lotul Catalanilor, Andres Iniesta, autorul unuia dintre golurile marcate atunci si Lionel Messi.

In ultimii 16 ani Barcelona s-a impus doar de 2 ori in 12 partide jucate pe terenul celor de la Real Sociedad.

Cele doua echipe au avut o confruntare si in Cupa Regelui in urma cu 3 ani. Confruntarea s-a terminat cu bine pentru Barcelona care s-a calificat in finala competitiei, dupa 2-0 pe Nou Camp si 1-1 in deplasare. Cele 2 echipe s-au intalnit in noiembrie pe stadionul lui Sociedad iar scorul a fost 1-1. Cele 2 echipe sunt separate de doar 6 puncte in clasament.

1.60 este cota Barcelonei la victorie in aceasta seara, in timp ce Real Sociedad are o cota de 5.

Meciurile directe: