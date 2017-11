Anunt de ULTIMA ORA facut in Olanda inaintea partidei cu Romania! Moment istoric pentru adversara echipei lui Cosmin Contra

Selectionerul olandez Dick Advocaat pleaca de la nationala Olandei dupa cele 2 meciuri amicale pe care le va disputa in aceasta luna. Romania - Olanda va fi marti de la ora 21.00 in direct la Pro TV!

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00 Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X!

Mai intai olandezii vor juca joi cu Scotia la Aberdeen, iar marti acestia vor face deplasarea la Bucuresti pentru partida cu formatia noastra, pregatita de Cosmin Contra.

Tehnicianul in varsta de 70 de ani a venit la mijlocul acestui an in locul legendei Danny Blind, dar nu a convins ratand calificarea la Cupa Mondiala. Olanda se pregateste sa fie preluata apoi de un selectioner strain: ar fi pentru prima data din 1978 cand pe banca Olandei este un strain! Legendarul austriac Ernst Happel, unul dintre cei mai de succes antrenori din toate timpurile, a fost selectionerul Olandei intre 1977 si 1978.

Olandezul a declarat miercuri: "Acestea vor fi ultimele doua meciuri ale mele, dupa care renunt. Nu stiu ce voi face in viitor, daca voi mai antrena sau nu."



Olanda a ajuns in finala Campionatului Mondial din 2010 pe care a pierdut-o impotriva Spaniei cu 1-0, iar la Mondialul din 2014 au terminat pe locul 3.