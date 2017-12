Acesta este adevaratul GRINCH din fotbal :)) Cine este jucatorul care si-a umilit propriul copil la fotbal pana l-a facut sa planga! VIDEO

Jucatorul celor de la Borussia Dortmund i-a trecut mingea printre picioarele fiului sau de 8 ori!

Shinji Kagawa a starnit mania si amuzamentul fanilor pe internet dupa un clip postat pe retelele de socializare - fostul jucator de la Manchester United a postat un videoclip in care joaca fotbal cu fiul sau si este cu adevarat nemilos!

Kagawa i-a trecut mingea printre picioare fiului sau de nu mai putin de 8 ori spre amuzamentul celor prezenti. Nu si al fiului sau, cel care izbucneste in plans la final, moment in care Kagawa ii da in sfarsit mingea!