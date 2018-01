A uitat sa castige! Sumudica, un nou pas gresit in Turcia: Kayseri a terminat meciul in 9 oameni

Kayserispor, echipa lui Marius Sumudica, a scos doar o remiza din deplasarea de la Goztepe.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Kayseri a deschis scorul prin Badji, in minutul 20, insa a gazdele au egalat in minutul 72, prin Bingol. Echipa lui Sumudica a ramas in 10 oameni dupa ce Kana-Biyik a primit al doilea cartonas galben si a fost eliminat in minutul 76, iar Badji a fost si el eliminat in minutul 90+1.

Silviu Lung jr a fost titular pentru Kayseri, in timp ce Sapunaru a fost trimis in teren in minutul 78 in locul lui Mendes.

Sumudica nu a mai castigat de trei meciuri in Turcia. A pierdut cu Yeni Malatyaspor si Galata, iar acum a remizat cu Goztepe.

In urma acestui rezultat, Kayseri se afla pe locul 5 in Turcia, cu 31 de puncte, la noua puncte in spatele liderului Basaksehir. Goztepe are tot 31 de puncte, dar este pe locul 6.