Valtteri Bottas a castigat MM al Austriei, al doilea sau succes în F1! Vettel a terminat pe 2, Hamilton pe 4

In urma succesului, Bottas s-a apropiat periculos de locul lui Hamilton in clasamentul general.

Valtteri Bottas a castigat Marele Premiu al Austriei, a noua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Acesta este al doilea succes in F1 din cariera lui Bottas. Finlandezul s-a impus si in etapa a patra, la Marele Premiu al Rusiei. Bottas a pornit din pole position in cursa de la Spielberg.

Pe locul doi s-a clasat germanul Sebastian Vettel, iar pe pozitia a treia a terminat austriacul Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton, care a pornit de pe pozitia a opta a grilei, fiind penalizat, a incheiat al patrulea, iar pe cinci s-a clasat finlandezul Kimi Raikkonen.

Au abandonat Max Verstappen (Red Bull, Olanda), Fernando Alonso (McLaren-Honda, Spania), Kevin Magnussen (Haas-Ferrari, Danemarca) si Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault, Spania).

Primele zece pozitii la GP-ul Austriei:

1. Valtteri Bottas (Mercedes, Finlanda) 1:21:48.523

2. Sebastian Vettel (Ferrari, Germania) +0.658

3. Daniel Ricciardo (Red Bull, Australia) +6.012

4. Lewis Hamilton (Mercedes. Marea Britanie) +7.430

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, Finlanda) +20.370

6. Romain Grosjean (Haas-Ferrari, Franta) +73.160

7. Sergio Perez (Force India-Mercedes, Mexic) la un tur

8. Esteban Ocon (Force India-Mercedes, Franta) la un tur

9. Felipe Massa (Williams-Mercedes, Brazilia) la un tur

10. Lance Stroll (Williams-Mercedes, Canada) la un tur.

Clasamentul general al pilotilor este urmatorul (primele zece locuri):

1. Sebastian Vettel 171 de puncte;

2. Lewis Hamilton 151;

3. Valtteri Bottas 136;

4. Daniel Ricciardo 107;

5. Kimi Raikkonen 83;

6. Sergio Perez 50;

7. Max Verstappen 45;

8. Esteban Ocon 39;

9. Carlos Sainz jr. 29;

10. Felipe Massa 22.

Clasamentul constructorilor este urmatorul:

1. Mercedes 287 de puncte;

2. Ferrari 254;

3. Red Bull 152;

4. Force India 89;

5. Williams 40;

6. Toro Rosso 33;

7. Haas 29;

8. Renault 18;

9. Sauber 5;

10. McLaren-Honda 2.

Urmatoarea etapa, GP-ul Marii Britanii, va avea loc duminica viitoare, pe circuitul de la Silverstone.