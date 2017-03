Hamilton, cel mai rapid in calificarile MP al Australiei. Sebastian Vettel al doilea, Valtteri Bottas pe 3

Prima cursa din 2017 va avea loc duminica, de la ora 08.00, pe circuitul Albert Park din Melbourne.

Lewis Hamilton de la Mercedes a fost, sambata, cel mai rapid pilot in calificarile Marelui Premiu al Australiei, prima etapa a sezonului 2017 al Campionatului Mondial de Formula 1. El a fost urmat de germanul Sebastian Vettel de la Ferrari si de noul sau coechipier, finlandezul Valtteri Bottas.

Timpul stabilit de Hamilton, un minut, 22 de secunde si 188 de miimi, este cel mai bun inregistrat vreodata pe circuitul Albert Park. Britanicul va porni pentru a patra oara consecutiv din pole-position la Melbourne, a sasea oara in cariera.

Calificarile MP al Australiei au fost oprite cateva minute in Q3, in urma unui accident usor in care a fost implicat pilotul australian Daniel Ricciardo de la Red Bull.

Din cauza unor probleme de sanatate, germanul Pascal Wehrlein a fost inlocuit de italianul Antonio Giovinazzi la volanul unuia dintre monoposturile Sauber. Giovinazzi, 23 de ani, va debuta, astfel, in F1, in cursa de duminica.

Grila de start a Marelui Premiu de Formula 1 al Australiei este urmatoarea:

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1:22.188;

2. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 1:22.456;

3. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) 1:22.481;

4. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) 1:23.033;

5. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:23.485;

6. Romain Grosjean (Franta/Haas) 1:24.074

7. Felipe Massa (Brazilia/Williams) 1:24.443;

8. Carlos Sainz jr (Spania/Toro Rosso) 1:24.487;

9. Danil Kviat (Rusia/Toro Rosso) 1;24.512;

10. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) fara timp in Q3;

11. Sergio Perez (Mexic/Force India) 1:25.081;

12. Nico Hulkenberg (Germania/Renault) 1:25.091;

13. Fernando Alonso (Spania/McLaren-Honda) 1:25.425;

14. Esteban Ocon (Franta/Force India) 1:25.568;

15. Marcus Ericsson (Suedia/Sauber) 1:26.465;

16. Antonio Giovinazzi (Italia/Sauber) 1:26.419;

17. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas) 1:26.847;

18. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren-Honda) 1:26.858;

19. Lance Stroll (Canda/Williams) 1:27.143;

20. Jolyon Palmer (Marea Britanie/Renault) 1:28.244.