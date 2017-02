VOCEA ROMANIEI in Europa! 20:00 LIVE la Sport.ro Astra - Genk! Surpriza uriasa pe care o vor avea belgienii la Giurgiu

15:46

Astra da piept cu belgienii de la Genk la primul ei meci din istorie in primavara europeana. Sumudica arunca in lupta tot ce are mai bun pentru meciul care va fi la Sport.ro de la 20:00!



Astra are o echipa experimentata cu o medie de varsta de 30 de ani! Dupa ce a invins 2016 pe West Ham, Plzen si Austria Viena, Astra mai vrea o victorie pentru istorie.



Primul 11 al campionilor Romaniei este evaluat la 10 milioane si jumatate de euro.



Antrenorul lui Genk, Olandezul Stuivenberg, a venit la Giurgiu fara trei piese grele: golgeterul Karelis, vedeta Pozuelo si fundasul central Dewaest. Belgienii de la Genk au o serie buna in aceasta luna de 2 victorii si un egal in ultima luna. fara gol primit. Genk are o medie de varsta de 22 de ani! Dupa ce au vandut jucatori in valoare de 42 de milioane in ultimele 6 luni, primul 11 al belgienilor este evaluat la 22 de milioane de euro!