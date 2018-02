Totul pentru calificare! De ce joaca Inzaghi cu titularii si motivele pentru care Steaua poate spera la un rezultat imens

Lazio - Steaua e diseara, 20:00, IN DIRECT la ProTV

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

din Roma,

Adrian Costeiu

adrian.costeiu@protv.ro

Putini se asteptau ca FCSB sa castige meciul cu Lazio de la Bucuresti. Si mai putini sunt cei care cred ca vicecampioana Romaniei poate merge mai departe in acest sezon european. Cel putin in Italia, unde asteptarile fanilor, specialistilor si jurnalistilor sunt clare: Lazio trebuie sa castige si sa mearga mai departe, esecul de pe Arena Nationala fiind vazut ca o sincopa usor de sters din memorie pe “Olimpico”. Atentie, insa! Pe un “Olimpico” pe care vor fi multi romani. Peste 10.000 asteptati de organizatori!

Ce o poate ajuta, insa, pe FCSB? Care sunt, totusi, avantajele lui Lazio?

Immobile, titular? De ce?

Calificarea se va juca, probabil, in jurul unei singure intrebari. O intereseaza Europa League cu adevarat pe Lazio, in conditiile unei serii dure in urmatoarele saptamani, cu meci cu Sassuolo duminica, in Serie A, returul semifinalei de Cupa cu Milan miercuri si, apoi, un meci cu Juventus in week-end-ul urmator, decisive in conditiile in care lazialii se afla intr-o lupta dificila cu Roma si Inter pentru locurile 3-4, care duc direct in Champions League in sezonul urmator.

Dar jurnalistii italieni care o “acopera” pe Lazio spun la unison ca interesul lui Inzaghi este clar sa o elimine pe Steaua pentru un drum cat mai lung in Europa. Tehnicianul lui Lazio considera ca lotul echipei sale e suficient de numeros si de valoros sa lupte pe mai multe fronturi. Din acest motiv, echipa pe care Inzaghi o va trimite in teren va contine numeroase modificari fata de cea de la Bucuresti, cu toate ca meciul cu Sassuolo e duminica. Declaratia lui a fost clara: “Joi vor juca cei mai buni jucatori”.

Astfel, dintre titulari doar Radu Stefan si Luiz Felipe vor lipsi cu siguranta in meciul de la Roma. Primul s-a antrenat usor accidentat si nu va fi fortat de Inzaghi, in timp ce brazilianul de 20 de ani e suspendat. De Vrij si Caceres le vor lua locul, in timp ce la mijloc, Murgia ar putea fi inlocuit de titularul Parolo, daca tehnicianul lui Lazio va considera ca jucatorul de 32 de ani poate evolua in toate cele trei partide din aceasta saptamana.

Dilema principala este, insa, atacantul pe care il va titulariza Inzaghi. Unii ziaristi considera ca Immobile e un jucator de moral, care are nevoie de goluri, dupa ce a marcat deja o dubla cu Verona. Altii spun ca va intra doar daca e nevoie de el in repriza secunda, Nani sau Caicedo urmand sa fie preferati. Cert e doar ca Felipe Anderson va fi titular in proportie de 90%, incursiunile sale din tur convingandu-l pe Inzaghi.

Interesant e si ca Lazio si-a programat un antrenament in ziua meciului, dimineata, la baza sportiva de la Formello.

Echipa probabila Lazio (3-5-1-1): Strakosha - Wallace, de Vrij, Caceres - Basta, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic - Felipe Anderson - Immobile.

Cine il inlocuieste pe Pintilii?

Va fi, astfel, interesant de vazut ce tactica va adopta Nicolae Dica pentru partida cu Lazio. Cu un gol marcat, stelistii ii vor obliga pe laziali sa marcheze de trei ori pentru a merge mai departe. Dar riscul poate fi pedepsit, asa cum s-a vazut in meciul cu Sporting, cand FCSB a primit cinci goluri in conditiile in care a iesit la atac in fata unei echipe puternice. De mentionat ca Lazio a marcat de 61 de ori in Serie A in acest sezon!

In aceste conditii, absenta lui Mihai Pintilii, mai ales in fata unui mijloc cu cinci jucatori, cu mijlocasi centrali precum experimentatul Lucas Leiva si Sergej Milinkovici-Savici, un jucator despre care se vorbeste ca va costa peste 60 de milioane de euro, va deveni decisiva. La fel ca si alegerea lui Dica pentru inlocuirea lui Pintilii.



Indiciile duc catre titularizarea lui Cristian Tanase, un jucator care a evoluat pe acel post la Steaua, insa care nu acopera la fel de bine defensiv postul. Aceeasi situatie in care se afla si Filipe Teixeira, jucator care ar putea evolua din repriza a doua, in conditile in care a jucat 90 de minute cu Dinamo. Daca defensiva e ceea ce il intereseaza primordial pe Dica, atunci titular va fi Ovidiu Popescu, dar sacificiul ofensiv e major. In final, Lucian Filip pare ultima varianta, insa inconstanta sa din ultima perioada il scoate din calcule. Cert e doar ca pare ca decizia lui Dica va conta mult in lupta pentru calificare. Iar cuplul Tanase – Nedelcu nu are nici macar un meci impreuna la Steaua!

Echipa probabila FCSB (4-2-3-1): Vlad – Benzar, Planic, Gaman, Morais – Nedelcu, Cr. Tanase – Man, Budescu, Fl. Tanase - Gnohere



Care Vlad apare in poarta?

Un alt risc major pe care si-l asuma stelistii e Andrei Vlad. Criticat dur de patron, Vlad a fost protejat de Dica, dar si de capitanul de-facto al Stelei, Mihai Pintilii, care au incercat sa ii stearga, public, din memorie greselile de la meciul cu Dinamo. Deocamdata, Vlad a aratat ca are stofa de portar mare in Europa, desi are un singur meci cu clean sheet, cel cu Lazio din tur. In rest, a primit cel putin doua goluri atat cu Plzen, cat si cu Lugano. Ramane interesant de vazut cum va rezista un goalkeeper de 18 ani in fata unui atac puternic. Daca staff-ul FCSB i-a oferit lui Vlad toate informatiile despre Immobile sau Anderson, jucatorii care par cei mai periculosi din lotul lazial. Titularizarea lui Edi Stancioiu nici macar nu s-a luat in calcul, iar Cristian Balgradean nici macar nu poate sta pe banca, nefiind trecut pe lista UEFA, desi s-a antrenat aseara.

Romanii, mai tari decat lazialii?

In final, un cuvant despre fani. Au venit in numar mare la Plzen, Lisabona sau Lucerna in acest sezon. Se anunta un numar imens si la Roma, urmand sa fie organizati pentru a nu se crea probleme, fiind programati sa ajunga la stadion in jurul orei 18:30 (ora Romaniei). Sunt, insa, foarte multi suporteri care si-au cumparat bilete in zona neutra si, cu siguranta, vor crea o atmosfera speciala. Chiar daca lazialii vor fi numerosi, cel putin 15.000, e posibil ca stelistilor sa nu le tremure neaparat picioarele. “Olimpico” e un stadion cu pista, astfel ca tribunele se afla departe de gazon. Lucru care ar putea sa disipe energia suporterilor in momente-cheie. Pentru ca intr-un astfel de meci conteaza fiecare pas facut, fiecare pasa oferita, fiecare minge lovita. Fiecare mic detaliu.