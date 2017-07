"Suntem in reconstructie! In deplasare vom juca mai bine!" Ce spun cei de la Astra dupa egalul de pe terenul propriu

Astra 0-0 Olexandriya / Astra nu a reusit sa-si creeze vreun avantaj dupa partida tur impotriva echipei din Ucraina.

Astra nu a reusit sa suteze pe poarta celor de la Olexandriya si are o misiune grea in Ucraina, acolo unde Olexandriya va juca fara Bavos, eliminat in a 2-a repriza.

"Un rezultat normal dupa aspectul jocului. Am avut posesie mai buna, dar se vede ca suferim la relatiile de joc. Suntem o echipa in reconstructie. Au venit foarte multi jucatori noi si le trebuie timp pentru a se adapta si ca relatiile de joc sa mearga cat mai bine. As fi vrut ca stadionul sa fie mult mai populat, lumea sa sustina echipa.



Joaca mult mai bine acasa, sunt o echipa agresiva. Evolueaza impreuna de 3 ani, sunt foarte mici schimbari, dar eu cred in sansa noastra si sper sa ne calificam. Sunt foarte multi jucatori noi, care nu au jucat o lunga perioada sau nu au experienta cupelor europene, iar la un meci de acasa presiunea este mult mai mare. Cred ca vom juca mult mai bine in deplasare. M-as bucura sa se califice toate echipele romanesti mai departe" a declarat Dani Coman dupa partida.