Stelistii, invitati de un roman la restaurant dupa partida cu Lazio: "Sa vina aici sa sarbatoreasca!"

Stelistii sunt invitati sa sarbatoreasca la Roma in restaurantul in care a mancat Woody Allen. Trebuie sa treaca de Lazio, joi, la PRO TV.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Un roman le face cinste stelistilor cu paste si fructe de mare in restaurantul pe care l-a deschis la Roma. El a ajuns acolo in '92.



"Nu stiam sa fac nici doua ochiuri, deci n-aveam nicio treaba" spune Liviu Dotcos.



La el in restaurant au mancat Lobont si Woody Allen. Acum ii asteapta pe Budescu si Dica.



"Daca castiga, vin aici sa sarbatoreasca. Daca pierd, vin aici sa bea de dor" a mai spus Liviu Dotcos.