Steaua isi afla adversarul din Europa League luni, ora 13:00, pe www.sport.ro! Atletico Madrid, Arsenal sau Milan pot veni in Romania. Urnele

13:40 In urna capilor de serie vor fi echipele Villarreal, Dinamo Kiev, SC Braga, AC Milan, Atalanta, Lokomotiva Moscova, Viktoria Plzen, Arsenal Londra, Salzburg, Athletic Bilbao, Lazio, Zenit Sankt Petersburg, Atletico Madrid, TSKA Moscova, Sporting Lisabona si RB Leipzig.



Cu exceptia formatiei din Plzen, Steaua poate juca impotriva oricarei echipe de mai sus.



In urna celor care nu vor fi capi de serie se afla: AEK Atena, Astana, Celtic, Steaua Rosie Belgrad, Borussia Dortmund, Steaua, FC Copenhaga, Ludogoret, Lyon, Marseille, Napoli, Nice, Östersund, Partizan, Real Sociedad si Spartak Moscova.

Echipele nu aceeasi tara nu se pot intalni in aceasta faza, asa cum nici echipele din Rusia si Ucraina nu pot fi adversare.

Tragerea la sorti va avea loc luni, de la ora 14.00, la Nyon. Partidele din 16-imi se vor disputa in dubla mansa, la 15 si 22 februarie 2018.



Inaintea tragerii la sorti pentru 16-imile Ligii Europa va avea loc tragerea la sorti pentru optimile Ligii Campionilor, unde sunt angrenate echipele: FC Barcelona, FC Basel, Bayern Munchen, Besiktas Istanbul, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United,



Paris Saint-Germain, FC Porto, Real Madrid, FC Sevilla, AS Roma, Sahtior Donetk si Tottenham Hotspur.

Meciurile tur au loc la 13/14 si 20/21 februarie, iar returul la 6/7 si 13/14 martie.