Reactia BIZONULUI-EROU dupa golul cu Lazio: "El este cel magic". Colegul pe care l-a laudat

Steaua 1-0 Lazio | Gnohere a marcat unicul gol al partidei! Francezul a vorbit la finalul partidei.

"Este o victorie importanta, un succes colectiv. Am venit dupa doua meciuri in care eu nu am jucat. Meciul retur este foarte complicat, peste o saptamana trebuie sa fim la potential maxim. Budescu este magic intotdeauna. In majoritatea timpului cand scap singur cu portarul, marchez. Sper sa continui tot asa si sa obtinem calificarea. Am vorbit mult cu Dica in aceasta saptamana, a pregatit bine meciul", a spus Gnohere la Telekom Sport.