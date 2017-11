De 11 ori in primavara! Istoria calificarilor stelistilor in fazele finale ale competitiilor europene: de la minunea de la Sevilla, la remontada lui Chiriches si Rusescu

Steaua a remizat cu Hapoel Be'er Sheva pe National Arena, scor 1-1, si si-a asigurat calificarea in primavara UEFA Europa League. Ros-albastrii vor evolua pentru a 11-a oara in istoria lor in fazele finale ale unei competitii continentale.

Stelistii si-au asigurat pentru a 11-a oara in istorie prezenta in primavara europeana. De la minunea lui Duckadam, Lacatus si Balint, la revenirea fenomenala a lui Chiriches, Latovlevici si Rusescu. Iata cele 11 primaveri ale ros-albastrilor.

In 71/72 - Primavara Cupei Cupelor - Costica Stefanescu si Viorel Nastase sunt oamenii care au "ucis" Barcelona. Stelistii s-au impus cu scorul de 2-1 gratie dublei lui Viorel Nastase. Atunci s-au calificat in sferturile de finala, unde au intalnit-o pe Bayern Munchen. Bavarezii s-au calificat mai departe dupa 1-1 in Ghencea si 0-0 in Germania.

In 85/86 - Primavara Cupei Campionilor - Steaua a jucat la Leipzig si s-a calificat in semifinale. Ros-albastrii i-au eliminat apoi pe Anderlecht cu scorul total de 3-1 si au intalnit-o pe FC Barcelona, castigand Cupa Campionilor Europeni la loviturile de departajare, pe stadionul Sanchez Pizjuan.

In 87/88 - Primavara Cupei Campionilor - stelistii au jucat in martie cu Glasgow Rangers, cea mai puternica echipa britanica a vremii, dat fiind ca englezii erau exclusi din competitiile europene. Steaua - Rangers este si meciul la care s-a consemnat cea mai mare agresiune pe care a vazut-o fotbalul si care nu a fost sanctionata - Souness i-a pus o talpa oribila lui Rotariu, dar a fost iertat de cartonas. Stelistii s-au impus in sferturi cu 2-0 prin golurile lui Piturca si Iovan. In semifinale au fost eliminati de cei de la Benfica cu scorul de 0-2.

In 88/89 - Primavara Cupei Campionilor - Steaua - IFK Goteborg 5-1 la Bucuresti in sferturi. Dupa i-au intalnit pe Galatasaray, eliminandu-i cu scorul de 4-0, ros-albastrii au dat peste marele Milan. Stelistii au pierdut finala cu 0-4 in acel an.

In 92/93 - Primavara Cupei Cupelor - Steaua a fost eliminata de Antwerp dupa ce a remizat 0-0 pe teren propriu. In minutul 82 al meciului retur, ros-albastrii erau calificati, dar au luat gol si au ratat semifinalele.

In 2004/2005 Primavara Cupei UEFA - Steaua a intalnit Valencia. 2-0 si 0-2 au adus loviturile de departajare si o calificare incredibila a romanilor. Valencia avea cea mai buna echipa a anului 2004 in fotbal, fiind antrenata de Claudiu Ranieri. Liliecii erau detinatorii Cupei UEFA. In faza urmatoare, Steaua a fost eliminata de Villarreal.

In 2005/2006 - Primavara Cupei UEFA - Sezonului sferturlui UEFAntastic Steaua - Rapid, stelistii calificandu-se dupa 1-1 pe Giulesti si 0-0 pe teren propriu. In semifinale a urmat "cosmarul Middlesbrough", englezii calificandu-se in finala cu Sevilla. Stelistii au invins cu 1-0 acasa si au condus cu acelasi scor in deplasare, dar au pierdut in ultimele momente pe Riverside, dupa o remontada incredibila a lui Maccarone, Viduka si Downing.

In 2006/2007 Primavara Cupei UEFA - Dupa 4-1 la Kiev in grupe, Steaua a terminat pe 3 si a mers in UEFA. Ros-albastrii au cazut cu Sevilla si au fost eliminati in saisprezecimi dupa 0-3 la general.

In 2010/2011 Primavara Europa League - Chiar daca Maccabi Haifa le-a dat 5-0 in noaptea de Halloween, acestia s-au calificat in primavara europeana si au fost eliminati de Twente in saisprezecimi cu scorul de 0-2 la general. Stelistii i-au pregatit o coregrafie speciala lui Mihai Nesu la acel meci.

In 2012/13 - Primavara Europa League - Steaua a terminat prima in grupa sa de Europa League cu 11 puncte si a cazut in saisprezecimi cu Ajax. Ros-albastrii antrenati pe atunci de Laurentiu Reghecampf au produs minunea dupa ce au pierdut in Olanda cu 0-2 si au intors scorul la Bucuresti, castigand la loviturile de la 11m. Dupa minunea cu Ajax, Steaua a intalnit-o pe Chelsea, reusind sa castige la Bucuresti cu 1-0, gratie golului lui Rusescu, dar la Londra au pierdut cu 1-3 si englezii au mers mai departe.

Sezonul actual - Primavara Europa League - ros-albastrii s-au calificat in Europa League si au reusit aceasta performanta dupa doar 4 meciuri, avand in primele 3 partide maximum de puncte. Formatia lui Dica a invins la Plzen pe National Arena si a castigat la Lugano si Beersheva. Aseara, echipa lui Dica a remizat in returul cu israelienii, scor 1-1 pe National Arena.