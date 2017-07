Peste 50.000 de bilete vandute pana acum la Milan - Craiova! Mobilizare generala: "Cel putin 5000 de romani in tribune!"

Peste 50.000 de bilete vandute pana acum pe San Siro la meciul dintre AC Milan si Craiova, iar oltenii sunt convinsi ca vor avea parte de o sustinere masiva.

"Va spun cu certitudine ca vor fi 5000 de romani in tribunele stadionului. Stiu insa ca vor pleca foarte multi oameni de la Iasi, de la Targu Mures, dar si din alte orase din tara unde exista curse directe spre Milano", a anuntat Marcel Popescu la DigiSport.

AC Milan opened the third ring of the San Siro stadium for the Craiova match on August 3.

So far close to 50,000 tickets sold.#C&F