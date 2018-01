NEBUNIE cu 7 goluri in meciul lui Lazio din Serie A! Cat e scorul in partida cu SPAL: Immobile a inscris de 4 ori!

Adversara Stelei din Europa League are un meci de infarct in Serie A.

Lazio continua sa spera la ocuparea unui loc de Champions League la finalul acestui sezon - aflata la 2 puncte in spatele marii rivale, AS Roma, Lazio a aratat in partida de la SPAL de ce are al 2-lea atac din Italia, dupa Juventus.

Luis Alberto a deschis scorul in minutul 5, pentru ca 3 minute mai tarziu SPAL sa egaleze prin penalty-ul lui Antenucci. A venit apoi momentul golgheterului Ciro Immobile. A marcat mai intai 2 goluri in minutele 19 si 26, pentru ca Antenucci sa reuseasca si el dubla in minutul 30. Immobile a dus scorul la 4-2 la pauza pentru Lazio in minutul 41.

Immobile nu s-a oprit aici - a marcat al 4-lea gol al sau, ultimul al meciului, pentru 5-2 in a doua repriza, in minutul 50.

Steaua o intalneste pe Lazio in 16-imile Europa League pe 15 si 22 februarie. Ambele partide vor fi in direct la Pro TV.