"M-am suparat ca n-am fost titular!" Reactia lui Gnohere dupa dubla cu Beer Sheva: "Multumesc, patroane!"

Beer Sheva 1-2 Steaua / Gnohere n-a fost titular, chiar daca Alibec a fost exclus din lot.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua

Gnohere a intrat in locul lui Florin Tanase si a marcat la 20 de secunde! A reusit dubla 5 minute mai tarziu, iar acum trimite sageti catre Dica. Credea ca va fi titular in lipsa lui Alibec.



"A fost un meci dificil pentru toata lumea, pana la urma am castigat cele 3 puncte si a fost foarte bine. A fost greu, credeam ca voi fi titular daca Denis nu e titular, dar nu a fost asa. Pana la urma am intrat si am marcat, echipa a castigat, totul e bine", a spus Gnohere la ProX.

"A fost un meci important. Am reusit sa obtinem cele 3 puncte si acesta este elementul esential. Antrenorul mi-a explicat tactica de azi. M-am suparat un pic, dar e alegerea lui. Trebuie sa demonstrez la fiecare antrenament ca merit sa joc. E decizia antrenorului si trebuie sa ma supun. Intra doar 11 jucatori, important e ca echipei sa-i mearga bine. Supararile mele, gandurile mele sunt altceva.



Trebuie sa scoatem puncte in urmatoarele meciuri pentru a fi siguri de calificare. Vreau sa mergem cat mai departe in Europa League", a declarat mai spus Gnohere.



Acesta i-a transmis si un mesaj lui Becali in limba romana. "Multumesc, patroane!"

Steaua are 9 puncte in urma acestei victorii, iar restul echipelor cate 3 puncte. Urmeaza returul cu Beer Sheva peste 2 saptamani la Bucuresti.