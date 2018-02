"Joaca bine si pune 10 milioane la cota" :) Becali a avut dreptate, dar n-a nimerit jucatorii! Trei fotbalisti ai lui Lazio, in echipa ideala din UEL

Becali visa cu ochii deschisi inaintea returului cu Lazio si era sigur: "Ne calificam, i-am vazut pe Lazio". El isi punea sperante in tinerii sai, despre care spunea ca isi pot creste serios cotele in cazul unor prestatii bune.

Patronul stelist a avut dreptate in privinta cresterii cotelor, dar nu a nimerit jucatorii. Fotbalistii lui Lazio au fost cei care au facut spectacol si au mai pus cateva milioane la pret. Intre ei Immobile, Anderson si Bastos.

UEFA a anuntat echipa ideala si jucatorul saptamanii. Goleadorul Immobile a castigat premiul din urma!

Jucatorul saptamanii



It had to be hat-trick hero and goalscoring sensation @ciroimmobile ????????????#UEL pic.twitter.com/LEVfxZM3Vq