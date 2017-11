Imagini incredibile cu Alibec la meciul cu Hapoel! A inceput sa planga in hohote pe banca de rezerve dupa ce a fost schimbat! Ce a urmat

Denis Alibec a avut o noua evolutie sub asteptari.

Fost capitan al Stelei, Denis Alibec a revenit in lotul echipei la partida cu CSU Craiova cand a reusit 2 pase de gol in ultima jumatate de ora dupa ce a fost introdus pe teren. Titularizat de catre Nicolae Dica, Alibec nu a mai avut o evolutie la fel de buna cu Hapoel.

Dica a decis sa-l inlocuiasca pe Alibec in minutul 71, trimitandu-l in locul sau pe Harlem Gnohere. Suporterii Stelei l-au huiduit in momentul schimbarii pe Alibec si au aplaudat in momentul in care a fost anuntat Gnohere.

Ajuns pe banca de rezerve, Alibec a izbucnit in lacrimi, fiind consolat de Florinel Coman. Alibec s-a dus apoi sa-i salute pe fanii Stelei si nu s-a mai oprit inapoi pe banca, alegand sa mearga la vestiare!