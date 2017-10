"Dica a fost GENIAL!  Lumea e NEBUNA, eu ma joc cu ea! Jos palaria in fata lui Becali!" Ce a spus Becali dupa victoria cu Beer Sheva

Becali e incantat de victoria cu Beer Sheva si anunta ca pretul lui Alibec a crescut dupa scandalurile din ultima luna.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua

Becali e sigur ca Steaua nu mai poate rata calificarea in primavara europeana.

"Avem 9 puncte, conducem in clasament. Ce mai poti sa spui de Steaua la ora asta? Mai poti sa zici de Tanase, de Dica, de Florinel Coman? Coman a intrat la 0-0, a contribuit la cele doua goluri, a fost pe teren. Poate pare ca n-a facut nimic, dar si daca a dat un pas e suficient! Ce s-a intamplat acum cu Alibec e in favoarea lui. Asa a innebunit lumea la fotbal, nu mai e sanatoasa, au innebunit cu sumele astea!



Daca a innebunit lumea, trebuie sa zic si eu, sa rad si eu cu ei si sa spun de Coman, de Alibec, sa iau si eu milioane! Echipa ideala e aia a lui Dica, a fost un antrenor GENIAL! S-a terminat cu victorie! La final.. jos palaria! Sunt 3 meciuri castigate, avem 9 puncte intr-o grupa! Jos palaria in fata lui Becali! A intrat un milion de euro in economia Romaniei. Eu, Becali, am adus banii astia!