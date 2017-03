Declaratia serii in Europa League! Ce a spus fostul adversar al Astrei dupa victorie: "Sa n-o patim ca PSG!"

Revenirea incredibila a Barcelonei a schimbat perceptia multor oameni din fotbal.

Duelul echipelor belgiene din Europa League s-a incheiat cu victoria categorica a celor de la Genk, echipa care a eliminat-o pe Astra in turul precedent, pe terenul lui Gent. Scorul de 5-2 ar fi trebuit sa-i aduca linistea antrenorului lui Genk insa nu s-a intamplat asta.

"E evident ca am vazut ceva unic la Barcelona, insa se poate intampla din nou in fotbal. Trebuie sa ne asiguram ca vom petrece saptamana viitoare pregatindu-ne pentru a ajunge la o concluzie fericita. In primul rand ne concentram pentru partida cu Westerlo de duminica, dar acum ne recuperam si ne bucuram de victorie" a declarat antrenorul Albert Stuivenberg.

Si mijlocasul Thomas Buffel de la Genk a amintit de calificarea Barcelonei ca un avertisment: "Ne-am calificat deja? Nu. Am vazut spectacolul din meciul Barcei si trebuie sa ramanem umili".