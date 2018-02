Becali a anuntat deja si PRIMA SCHIMBARE pentru meciul cu Lazio! Ce jucator vrea neaparat in teren

Gigi Becali vrea ca toti pustii de la care asteapta transferuri uriase in viitor sa joace contra lui Lazio in aceasta seara.

Chiar daca va fi rezerva, Florinel Coman e sigur ca va prinde minute in repriza a doua. Becali insista ca jucatorul sa fie folosit de Dica pentru a putea fi urmarit de cluburile mari aflate in tribunele National Arena.

"Nu mai dau bani de la mine deloc. Asa prost cum am facut, am facut bani ca sa pot sa dau milioane pe jucatori din Romania. N-am dat de la mine din buzunar, asta inseamna ca am facut bine daca n-am dat de la mine. Sigur vor fi cei mai buni pe teren la un moment dat. Nu ma bag eu la facut echipa.

Trebuie sa joace toti, 30 de minute, 45, 25. Toti vor juca. Asta e politica mea, asta e ordinul meu, trebuie executat. Florinel Coman o sa joace si el! Poate unii oameni spun ca exagerez, ca nu stiu ce, dar eu am mare incredere ca voi da lovitura cu jucatorii astia!", a spus Becali la PRO X.