Mamica EROINA! A nascut, iar la 6 luni era campioana la karate! Povestea unei super campioane! VIDEO

Ea e mamica model. O romanca e campioana Europei la karate si se mentine perfect dupa nastere cu ajutorul antrenamentelor.

Claudia a crescut in sala de karate. A muncit 20 de ani si a devenit campioana europeana.

"Am inceput la sfaturile tatalui meu in ideea de a sti sa ma apar. Nu m-am luptat pe strada, din fericire, sper sa n-o fac"

"A venit in sala de karate sa fie campioana si asta este, este o campioana"

Sotul ei e antrenor de fitness la Dinamo.

Claudia n-a renuntat la sport dupa ce a devenit mama. Vine la sala si cu bebelusul.

"Acum exista matei si dupa aceea sportul"

"La sase luni dupa ce a nascut am mers la campionatul national si a castigat locul 1"

Trofeele nu mai au loc in casa. Claudia are un bronz mondial, dar visul ei e sa devina campioana olimpica in 2020.

"Medaliile si le tine in niste pungi ... multe si trofeele, tot asa, sunt adunate in niste cutii"

"Nu mi-am numarat niciodata medaliile, nu stiu cate titluri am, insa pot sa zic ca de cele mai multe ori au fost de locul 1"