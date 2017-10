"Sper sa jucam cu Steaua la Craiova, sa jucam acasa!" Ce a spus Mangia dupa calificarea in optimile Cupei

Sepsi 0-2 CSU Craiova / Antrenorul celor de la Craiova abia asteapta partida cu Steaua din campionat.

CSU Craiova s-a calificat in optimile Cupei Romaniei dupa o victorie facila contra celor de la Sepsi. In urmatorul meci, CSU o intalneste pe Steaua, cea cu care este la egalitate de puncte in clasamentul din Liga 1.

"N-a fost un meci frumos, ci unul normal pe un teren dificil. Suntem bucurosi ca ne-am calificat, Cupa Romaniei este o competitie importanta pentru noi. Baluta avea nevoie de odihna pentru ca a jucat foarte mult in ultima vreme, Mitrita revenea dupa o accidentare.



Cupa Romaniei este o competitie importanta, vrem sa ajungem cat mai departe posibil. Trebuie sa fim pregatiti pentru orice adversar mai departe.



Eu sper sa jucam la Craiova pentru ca ar fi important sa jucam acasa dupa atat timp. Intotdeauna abordam meciul urmator ca fiind cel mai important. Meciul de astazi ne-a consumat mult, cu siguranta mai mult decat va fi pentru Steaua partida de maine. Meciul cu Steaua din weekend este pentru noi un test pentru ca vrem sa vedem la ce nivel suntem" a declarat Devis Mangia la Pro X.

Valentin Suciu: "Craiova poate castiga eventul!"



De partea cealalta, antrenorul celor de la Sepsi a fost critic la adresa propriei echipe la final si a laudat-o pe CSU.

"A fost foarte greu, nu ne regasim. Trebuie sa ne dorim mai mult, sa ne sacrificam mai mult. E un moment greu pentru noi, dar trebuie sa trecem peste, altfel va fi foarte greu pentru noi. Ne axam pe campionat, atat ne-a mai ramas. Am gresit foarte multe pase la mijlocul terenului, pasa decisiva a fost... lipsa.



Craiova are un lot valoros, o echipa foarte buna, au si un buget pe masura. Pot lupta pe ambele fronturi" a spus antrenorul gazdelor la Pro X.