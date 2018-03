Motivul pentru care Steaua a fost UMILITA la Sibiu? "Cei de acolo sa tina cont de asta! E singura scuza pe care o gasesc!"

Hermannstadt 3-0 Steaua. Echipa lui Dica a fost eliminata rusinos din sferturile Cupei Romaniei.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

Hermannstadt merge in semifinale dupa un meci de povestit nepotilor in fata Stelei. Eliminarea incredibila a Stelei a fost pusa si pe seama faptului ca programul echipei a fost dat peste cap. Meciul trebuia sa se dispute initial, miecuri, ora 18:30, dar partida a fost reprogramata din pricina conditiilor meteo si a starii gazonului.

Dinu Gheorghe este de parere ca aceasta schimbare poate reprezenta o explicatie cat de poate de plauzibila pentru dezastrul din Cupa.

"As gasi o singura scuza Stelei: ora la care s-a jucat. Steaua este o echipa care joaca de obicei in nocturna, in alte conditii, la ora 14:00 metabolismul lor este reglat pentru odihna, au cu totul alt program. Acesta a fost un motiv care ar sta in picioare legat de jocul slab al Stelei. Oamenii sunt nemultumiti ca au pierdut in Cupa, cei de la Steaua sa tina seamă de asta", a declarat Dinu Gheorghe pentru DigiSport.