Miriuta, despre situatia de la Dinamo: "E liniste pe dracu!" Obiectivul autoimpuns pana la finalul anului: "Dupa asta sa decida Papa Francisc!"

U Cluj - Dinamo, ora 20:30, este in direct in aceasta seara la ProX



Vasile Miriuta a vorbit despre ce s-a intamplat in ultimele saptamani la Dinamo si care este obiectivul sau pe termen scurt. Miriuta vrea sa califice echipa in faza urmatoare a Cupei Romaniei si sa castige ultimele meciuri din campionat din acest an.

"E liniste pe dracu, in cariera de antrenor n-o sa ai liniste niciodata (rade). Au fost cateva zile tulburi, dar oamenii puternici trec peste toate problemele si noi suntem oameni puternici. Niciodata n-am regretat insa. Pe mine Chiajna nu m-a dat afara, eu am vrut să plec la Dinamo, deci am facut niste alegeri si mi le asum, chiar daca am ales cu sufletul. Eu mi-am propus un obiectiv pe aceste trei saptamani: sa calific echipa in optimile Cupei Romaniei si sa bat in aceste trei jocuri. Apoi sa hotarasca ce va vrea Papa Francisc, de la Vatican. In ziua de astazi nu mai cred nimic. Singura persoana pe care o cred e fiica mea, ca ea nu ma minte, inca. Fiica mea e prea mica si tine foarte mult la mine sa ma minta, la varsta asta", a declarat Vasile Miriuta pentru ProSport.

Antrenorul lui Dinamo a vorbit si despre negocierile dintre conducere si Claudiu Niculescu si faptul ca acesta a facut oferta publica: "N-am intrat in aceste detalii cu conducerea si n-o sa intru niciodata. Chiar nu m-a interesat. Am auzit ce a declarat, dar cred ca domnul Andone a spus mai bine ce a spus. E lipsa de respect, dar mai multe nu pot să spun".