CUPA ROMANIEI: Cu cine se bat Petrolul si U Cluj pentru calificarea in 16-imi! Noul sezon e la PRO TV si PRO X

Petrolul si Universitatea Cluj si-au aflat adversarele din runda a 3-a a Cupei Romaniei, faza ce se va desfasura pe 12 si 13 septembrie.

Petrolul o intalneste pe Flacara Moreni, iar U Cluj se va bate pentru un loc in 16-imi cu ACS Recea.

Programul complet:



12 septembrie 2017, ora 16:30

CS Aerostar Bacau - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

AFCM Alexandria - ACS Viitorul Domnesti

ACSO Filiasi - CS Sporting Rosiori

ACS Petrolul 52 - CSM Flacara Moreni

ACS Sirineasa - CS Atletic Bradu

CNS Cetate Deva - CSM Scolar Resita

CS Soimii Lipova - CS National Sebis

ACS Performanta Ighiu - ACF Metalurgistul Cugir 1939

13 septembrie 2017, ora 16:30

CSM Roman - CS Stiinta Miroslava

ACS Olimpic Cetate Rasnov - AFC Harman

CSM Focsani 2007 - CSM Ramnicu Sarat

AS Zimbrul Slobozia Conachi - CS Sporting Liesti

ACS FC Delta Dobrogea Tulcea - AFC Unirea 04 Slobozia

FC Agricola Borcea - ACS Inainte Modelu

AS Vointa Biled - AFC Ripensia Timisoara

AFC Unirea Alba Iulia - ACS Industria Galda

AS Unirea Cristuru Secuiesc - CS Sanatatea Servicii Publice Cluj

AS FC Universitatea Cluj - ACS Fotbal Comuna Recea

►Saisprezecimi de finala: 25 octombrie 2017

►Optimi de finala: 29 noiembrie 2017

►Sferturi de finala: 28 februarie 2018

►Semifinale (tur): 18 aprilie 2018

►Semifinale (retur): 9 mai 2018

►Finala: 27 mai 2018