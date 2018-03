Cupa Romaniei, competitia UMILINTELOR pentru stelisti! Cele mai rusinoase infrangeri din ultimii 18 ani au avut loc in Cupa: Rapid II si Mioveni, marile cosmaruri

Stelistii au castigat doua Cupe ale Romaniei in ultimii 18 ani. Mai multe au fost umilintele suferite de ros-albastri in aceasta competitie.

Steaua in Cupa, in ultimii 18 ani

2016/17 - pierdut in optimi cu CS Mioveni, 1-1 in timpul regulamentar si 4-5 dupa penalty-uri

2015/16 - pierdut in semifinale cu Dinamo, dupa 0-0 la Dinamo acasa si 2-2 pe propriul teren

2014/15 - castigat dupa 3-0 in finala cu U Cluj

2013/14 - pierdut finala cu Astra, dupa 0-0 in timpul regulamentar si 2-4 la penalty-uri

2012/13 - pierdut in optimi cu CS Mioveni, dupa 0-0 in timpul regulamentar si 3-4 la penalty-uri

2011/12 - pierdut la Poli Timisoara cu 0-2, in optimi

2010/11 - castigat finala cu Dinamo, scor 2-1

2009/10 - pierdut in optimi la Bistrita, 0-0 dupa timpul regulametnar si 4-5 la penalty-uri

2008/09 - pierdut in saisprezecimi la Sportul, scor 0-2

2007/08 - pierdut in optimi la Urziceni, scor 0-2

2006/07 - pierdut semifinale cu Poli Timisoara, scor 0-1

2005/06 - pierdut in saisprezecimi in fata lui Rapid II, 0-0 dupa timpul regulamentar si 7-8 la penalty-uri

2004/05 - pierdut in saisprezecimi cu U Cluj, scor 0-1

2003/04 - pierdut in optimi cu Petrolul, scor 1-2 cu gol de aur marcat de ploiesteni

2002/03 - pierdut in optimi cu Dinamo, scor 0-3

2001/02 - pierdut in semifinale cu Dinamo, 0-1 si 1-3

2000/01 - pierdut in sferturi cu Petrolul, scor 0-1 cu gol de aur marcat de ploiesteni