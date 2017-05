Claudiu Niculescu, gata sa intre in istoria Cupei: "Astra e favorita, noi vom da totul sa castigam trofeul!"

Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala Cupei U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari!

Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala Cupei U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari! Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Tehnicianul echipei FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat intr-o conferinta de presa ca jucatorii sai asteapta cu nerabdare sa joace finala Cupei Romaniei cu Astra Giurgiu.



"Vom face tot ce vom putea pentru a castiga trofeul, ar fi o performanta mare. Suntem nerabdatori, mai avem cateva ore, sper sa ne gaseasca apti suta la suta. Am plecat cu sansa a doua si in semifinale, am ajuns aici meritat. Este meritul baietilor, a antrenorilor care au fost la echipa. Astra este favorita, e normal sa fie asa, putem spune ca e campioana en-titre, ca nu stim cine e acum campioana", a declarat Niculescu.

FC Voluntari joaca de la ora 20.45, finala Cupei Romaniei cu Astra Giurgiu, in direct la Sport.ro.