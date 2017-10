VIDEO | Stanciu i-a impresionat pe belgieni... la antrenamente! Jongleriile reusite de roman

Nicolae Stanciu pare intr-o forma de invidiat.

Romanul a jonglat cu mingea la antrenamentele lui Anderlecht si pare intr-o dispozitie foarte buna. Stanciu nu s-a simtit foarte bine in mandantul lui Rene Weiler, mai ales in acest start de sezon cand a fost o singura data titular.

Venirea noului antrenor Hein Vanhaezebrouck i-a dat un nou suflu internationalului roman care si-a demonstrat tehnica la antrenamente.

Stanciu a jucat in 11 meciuri pentru Anderlecht in acest sezon, in toate competitiile, insa s-a regasit intre primii 11 in doar doua partide. Stanciu este cel mai scump transfer din istoria lui Anderlecht.